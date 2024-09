Sala sulle parole di Feltri sui ciclisti | Un insulto a una città come Milano

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di venerdì 27 settembre 2024) Ledi Vittoriosui«meglio se investiti» sono «una una, che non bisogna tollerare, e lo voglio dire con chiarezza, perché dietro ci sono vite, persone, speranze, ideali, sogni di futuro». Lo ha detto il sindaco di, Giuseppe, nell’evento che apre la Green Week, commentando le frasi del giornalista e consigliere regionale lombardo di FdI. «Se permettono a qualcuno di continuare a dire e scrivere certe cose, è perché per qualcuno quel signore è un riferimento. È chiaro che non è qualcosa su cui noi dobbiamo sorridere», ha aggiunto. Secondo un rapporto di Amat, anel 2023 sono state investite 1.134 persone a piedi, mentre itravolti in strada sono stati 954. Tra questi si contano sei morti.