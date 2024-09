Rocchetti conclude il mandato di presidente le Acli provinciali di Bergamo a congresso

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 27 settembre 2024). Venerdì 27 e sabato 28 settembre all’auditorium del Liceo Mascheroni, a, si terrà il XXIXprovinciale dellebergamasche, ispirato dal titolo “Il coraggio della Pace”. Sarà un momento assembleare importante, che segna la conclusione deldelDanielee il rinnovo del consiglio provinciale. L’appuntamento è un’occasione significativa per fare sintesi dell’azione sociale di questi ultimi quattro anni e per confrontarsi sulle sfide future. Il via venerdì 27 alle 18 con l’intervento di Nando Pagnoncelli, noto sondaggista, amministratore delegato di Ipsos Italia, che si concentrerà sul tema “Le, lievito della democrazia”. Seguirà la relazione dialla presenza delnazionale Emiliano Manfredonia.