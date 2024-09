Riprende la rassegna ’Vox Mutinae’ Sul palco De Campo e Chuluunbaatar

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 27 settembre 2024)ladell’associazione Actea che domenica alle 18, all’auditorium della Corale Rossini in via Livio Borri 30 presenterà il concerto dei vincitori dell’edizione 2023 del concorso internazionale di canto lirico intitolato al grande basso Nicolaj Ghiaurov, modenese d’adozione, che per tanti anni ha vissuto nella nostra città accanto al soprano Mirella Freni. Si ascolteranno – accompagnati dal maestro Luca Saltini – il basso Andrea Vittorio De(in foto, che ha conquistato il primo premio) e il baritono Badral, secondo classificato.