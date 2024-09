Pronostico Milan-Lecce | Analisi della partita quote e scommesse

Leggi tutta la notizia su pronosticipremium

(Di venerdì 27 settembre 2024): Scontro al vertice per i rossoneri Il, fresco di trionfo nel “DerbyMadonnina” contro l’Inter, scenderà in campo venerdì 27 settembre per affrontare ila San Siro, con l’obiettivo di continuare la sua striscia positiva in campionato. Ecco un’approfondita dell’incontro e lepiù interessanti per questa sfida.: Slancio verso l’alto Ilha appena conquistato una vittoria cruciale contro l’Inter, in un derby che ha visto i rossoneri prevalere per 2-1 in una sfida spettacolare al Meazza. Dopo un inizio di stagione incerto, con critiche al tecnico Paulo Fonseca e il rischio di un esonero, la squadra sembra aver ritrovato la giusta via.