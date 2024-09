Porto passeggiata dell’orrore | Uno schiaffo alla nostra storia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 27 settembre 2024) Il G7 Salute è alle porte e Ancona è un brulicare di squadre di operai intenti al restyling. Un’operazione usuale per la città che affonda le sue origini nella notte dei tempi quando Ancona si rifaceva il look, a spese del Comune e delle nobili famiglie, ogni qualvolta il pontefice o un sovrano vi si recava in visita. La città doveva apparire in tutta la sua bellezza. Perché Ancona è sempre stata bella e lo è ancora oggi. Basta parlare con uno dei sempre più numerosi turisti in transito per la città per averne la riprova. I problemi sono altri. "Ce ne vorrebbero di questi eventi" ha detto al Carlino Aldo Roscioni che ieri ci ha invitato a passeggiare alin un percorso che fa spesso in questi giorni di riabilitazione.