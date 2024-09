Perché Giorgia Meloni non scende nei sondaggi? | la sconcertante risposta di Carlo Rossella

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) Non c'è dubbio che sia la donna del momento. Stiamo parlando di, presidente del Consiglio, in cima ai consensi degli italiani ed entrata nell'establishment geopolitico a pieno titolo con il grande riconoscimento avuto a New York, dove ha ricevuto direttamente dalle mani di Elon Musk il Global Citizen Award. Di questo suo momento “aureo” si discute a Piazzapulita, programma di approfondimento politico e sociale di La7, condotto ogni giovedì sera da Corrado Formigli.