Ottobre mese dell' affido | a Lucca al via eventi e laboratori dedicati alle famiglie

(Di venerdì 27 settembre 2024), 27 settembre 2024 – Incontri,e spettacoli teatrali per avvicinare letematichedei bambini in difficoltà. È stato presentato ieri mattina a Palazzo Orsetti il ricco calendario che adedicato proprio a queste delicate tematiche, vedrà lavorare fianco a fianco la Conferenza Zonale Integrataa Piana die la Cooperativa sociale La Luce. Si parte il 1con “Una famiglia, tante”, uno creativo per bambini che si terrà presso il Centro culturale e biblioteca civica “Casae Idee” di Fiano-Loppeglia (Pescaglia). Il Centro affidi è un servizio pubblico istituito nel 1997 con lo scopo di promuovere l'affidamento familiare. Attualmente i Comunia Piana die l'Azienda Usl Toscana Nord Ovest aderiscono all'accordo che ne definisce obiettivi e azioni.