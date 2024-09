Omicidio Maria Campai fermato 17enne per la morte della 42enne a Viadana | cosa sappiamo

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di venerdì 27 settembre 2024), 42 anni, è stata trovata morta in un giardino di una villetta abbandonata di(Mantova) dopo sette giorni di ricerche. Poche ore dopo il ritrovamento del cadaveredonna, i carabinieri hannoun ragazzo di 17 anni che vive in paese. Secondo la ricostruzione di chi indaga, i due si sarebbero conosciuti online e lui l’avrebbe convinta a raggiungerlo a. "L'ho riconosciuto, era quel ragazzo con cuiè andata via quella sera, quando l'ho accompagnata a", ha detto la sorellaalla Gazzetta di Mantova. Eccovicenda.