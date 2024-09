Netanyahu all' Onu | Basta chiudere gli occhi sull' Iran Israele lotta per sopravvivere

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 27 settembre 2024) "Non avevo intenzione di venire qui quest'anno. Il mio paese è in guerra, stando per. Ma dopo aver sentito le bugie e le calunnie rivolte al mio paese da molte persone su questo podio, ho deciso di venire qui e di mettere le cose a posto". Il premier israeliano Benjamincomincia così il suo intervento all'Assemblea generale dell'Onu, dove ha ribadito che lo stato ebraico non si fermerà fino a quando non avrà raggiunto una "vittoria totale". Alcune delegazioni hanno deciso di lasciare la plenaria durante il suo discorso. Al centro dell'intervento, l'e la minaccia che rappresenta, non solo perma per tutto il mondo civilizzato. A Teheranha rivolto un avvertimento: "Se ci colpite, vi colpiremo. Non c'è un posto inche non possiamo raggiungere. E questo vale per l'intero medio oriente".