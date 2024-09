Mondiale per club nel caos le squadre chiedono chiarezza su premi e diritti Tv

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 27 settembre 2024) Ancora lavori in corso ai piani alti della Fifa per l’organizzazione delper. Della nuova versione del torneo internazionale allargato a 32, fortemente voluto da Gianni Infantino, non si conoscono ancora né le sedi, né i fondi, né tantomeno le stime sugli incassi. Nella giornata di sabato 28 settembre potrebbero essere comunicati gli stadi delle città americane in cui si svolgerà la competizione, della quale al momento si sanno solo le date. Informazioni insufficienti per le società partecipanti, che sono tornate a chiedere con maggiore insistenza spiegazioni da parte della Fifa. L’organizzazione delperAllo stato attuale, le uniche comunicazioni ufficiali fornite airiguardano il Paese ospitante, gli Stati Uniti, e il periodo nel quale si svolgerà il torneo, dal 15 giugno-13 luglio 2025.