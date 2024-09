Meloni in suo cul*** | prego? La sconcertante gaffe di Casini interviene Parenzo | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) A L'Aria Che Tira c'è un Pier Ferdinandoin grande difficoltà. Impegnato ad argomentare su Giorgiae le prossime elezioni negli Stati Uniti, di fatto l'ex presidente della Camera ha bisogno di un bicchiere d'acqua al volo perché qualcosa, in gola, è andato per il verso storto. "Secondo me Giorgiasulla politica internazionale e soprattutto su quella che guarda agli Stati Uniti ha dato un colpo al cerchio e uno alla botte. Da un lato ha cercato di avvicinarsi a Joe Biden, dall'altro invece ha cercato di avvicinarsi ai repubblicani di Trump". Poi la strepitosadell'ex leader dell'Udc: "In suo cul in cuor suo spera che vincano i democratici", afferma, con tanto di scivolone, parlando dei presunti desideri di Giorgia