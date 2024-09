Marcello Mastroianni i grandi amori dell’antidivo timido che conquistò le più belle

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 27 settembre 2024) Nel piccolo paese ciociaro di Fontana Liri, cent’anni fa nasceva colui che sarebbe diventato il più grande attore nella storia del cinema italiano. A settembre 2024 avrebbe festeggiato il secolo, l’antidivo per eccellenza, simbolo del latin lover e protagonista di oltre 150 film. Il suo talentoi piùmaestri della regia e il suo fascino alcune delle dive piùdel secolo scorso. Ma, in fondo, era un, e sono pochi e importanti i suoi. Silvana Mangano, il più grande rimpianto Non basta essere l’uomo più affascinante della nazione per essere fortunato in amore, lo seppe bene, nel cui cuore sopravvisse sempre un grande rimpianto. Un rimpianto che prende il nome di Silvana Mangano, come lui studentessa alla scuola di recitazione di Roma.