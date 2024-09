Mamma di 17 anni muore mentre va a prendere il figlio all’asilo Il terribile impatto…

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 27 settembre 2024) Abbigail C., una giovane di 17, è mortaera in macchina insieme al suo fidanzato Thomas Kennedy, 18, per andare ala loro bambina di quattro mesi. L’incidente è avvenuto il 24 settembre in South Carolina. La macchina è finita contro un albero, e purtroppo Abbigail, che non indossava la cintura di sicurezza, è morta sul colpo a causa delle gravi ferite riportate. Il fidanzato Thomas, invece, è stato trasportato in ospedale in condizioni critiche ma non in pericolo di vita. La tragica perdita di Abbigail ha lasciato una famiglia devastata, con il padre distrutto dal dolore e una sorella di 12che piange la sua scomparsa.