Maltempo in Val Brembana | il fiume s’ingrossa paura a San Pellegrino e San Giovanni Bianco

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 27 settembre 2024) SanTerme, 27 settembre 2024 – È ancora allarmein provincia di Bergamo, a dieci giorni dai fenomeni che hanno causato 30 milioni di euro di danni, in seguito – anche – all’esondazione del torrente Morla in città. Stavolta i disagi si concentrano in Val, una delle due principali vallate in cui si divide il centro della provincia, intorno al capoluogo (l’altra è la Val Seriana). Le abbondanti piogge cadute ieri, giovedì 26 settembre, hanno portato a un rigonfiamento del Brembo, ilche attraversa la valle. I centri coinvolti A San, noto centro termale e “casa” di una delle acque minerali più apprezzate al mondo, nella notte ilha raggiunto il livello di guardia, arrivando quasi a toccare strade e marciapiedi. Lo stesso è accaduto a San(lambita la strada in via Arlecchino) e in altri Comuni più a valle.