LIVE Sampdoria-Inter Primavera 0-1 | Spinacce subito in gol!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 27 settembre 2024)è la sesta giornata del Campionato1 TIM 2024-2025: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. L’orario del calcio d’inizio è previsto alle ore 18.30, si gioca al Tre Campanili.0-1 – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP 7? L’è pimpante e non molla un singolo pallone. Inizio di altissimollo, quello che ci si auspicava a pochi giorni dal derby perso. Thiago Romano dà inizio all’azione offensiva, pesca la sovrapposizione del solito Motta che poi di sinistro mette in mezzo per il tap-in diin area piccola. Non poteva sbagliare l’attaccante. 5? GOOOOOOOOOOOOL DIEEEEEEEEEE 3? Primi minuti di lungo possesso dell’, che però non trova gli spazi giusti per rendersipericolosa. 18.30 INIZIA LA PARTITA! 18.