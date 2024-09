Lite sui lavori pubblici Il sindaco | Ecco i soldi L’opposizione all’attacco

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 27 settembre 2024) GUBBIO È tornato ieri a riunirsi in aula il consiglio comunale di Gubbio. Nel corso dell’assise, che si è svolta con una seduta mattutina e una pomeridiana, sono stati sollevati diversi temi rilevanti. Uno su tutti è quello relativo ai: ne ha cominciato a parlare ilFiorucci conche è poi passata al contrattacco. "Stiamo lavorando per portare a Gubbio una tappa del Giro d’Italia il 18 maggio 2025 – ha esordito Fiorucci – un evento di caratura internazionale. Dal Ministero della Cultura, inoltre, sono arrivati 1.7 milioni di euro per l’ex mattatoio comunale, 1 milione di euro – fondi regionali – per iin corso presso l’Edificio Scolastico, 400mila euro per le operazioni di riqualificazione di via XX Settembre e 180mila euro per l’asfaltatura della strada di Castiglione Aldobrando".