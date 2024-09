Le pagelle Gli attaccanti si vedono poco E anche il centrocampo fatica

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) Vukovic 5,5: non riuscendo a trattenere il tiro di Di Nardo viene anticipato da Forte e lo stende. Intuisce ma non riesce a respingere il potente rigore dello stesso Di Nardo. Uscendo a vuoto, poi, gli spalanca la porta in occasione del raddoppio. Tiene in vita la Vis al 58’ a tu per tu con Di Stefano Bove 6: perde il duello fisico con Di Nardo in occasione del 2-0. Poi però estrae il coniglio dal cilindro con un incornata parabolica che con l’aiuto del palo si va a depositare direttamente in rete e rimette in corsa i suoi Ceccacci 5,5: primo tempo non troppo sicuro Zoia 5,5: prova ad accendersi con qualche cross insidioso nella ripresa dopo un timido primo tempo, prestazione non proprio brillante Peixoto 6,5: propositivo. Cambiando corsia si mette in mostra soprattutto nella ripresa.