Le mosse dell’associazione | Abbiamo chiesto più volte aiuto Erba alta e scarsa manutenzione

(Di venerdì 27 settembre 2024) La problematica relativa all’assenza, di fatto, di aree destinate ai cani in città è stata piùsegnalata dall’associazione ‘Amici di Fido’. Ad Ascoli, la referente della delegazione picena è Marianna Stefania, per la quale è giunto il momento di intervenire seriamente per offrire maggiori servizi a chi ha degli amici a quattro zampe. "Effettivamente sì, stiamo parlando di una situazione abbastanza grave – spiega la referente –. Più, come associazione ma anche io personalmente come cittadina,alzato la voce per chiedere un. Però è stato fatto pochissimo. In città non c’è un numero adeguate di aree per i cani e quelle che ci sono, va detto, non sono neanche a norma: per legge, infatti, dovrebbero esserci sempre un doppio ingresso nonché due zone separate e risia agli animali più grandi che a quelli più piccini. Ovviamente, parlo di dimensioni.