L’accesso alle cure oncologiche per gli immigrati | un diritto da garantire

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 27 settembre 2024) Un appello alla giustizia sociale: L’importanza di accogliere e curare glinel Sistema Sanitario Oncologico In un contesto globale caratterizzato da crescenti disparità nelsanitarie, il tema delleper le persone immigrate emerge con forza e urgenza. Durante le Giornate dell’etica, promosse dall’Associazione Italiana di Oncologia Medica (Aiom), il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha sottolineato l’importanza di una riflessione approfondita sulla condizione degliin relazionemalattie. Il suo messaggio evidenzia non solo un dovere morale, ma anche un’opportunità per migliorare l’intero sistema sanitario italiano.