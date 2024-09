La Pietà cala il tris Il Tavola va avanti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 27 settembre 2024) Domenica prossima sarà il campionato a reclamare il grosso dell’attenzione, con il terzo turno ormai alla porte. Nel frattempo però, quasi tutte le formazioni di Prima e Seconda Categoria di Prato e provincia sono scese in campo per la terza giornata dei triangolari di Coppa Toscana, andata in archivio lo scorso mercoledì. E ci sono già i primi verdetti, fra chi è stato eliminato e chi può invece continuare a sognare il successo nella competizione. Iniziando ad esempio dalla coppa di Prima e in modo particolare dal Prato Nord, che può festeggiare il passaggio del turno. Agli uomini di mister Rondelli è bastato pareggiare per 1-1 con il Casale e Fattoria 2001 al termine di un confronto nel complesso equilibrato, grazie ad una rete dimai alla quale ha risposto Ciaccio.