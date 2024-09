La Maceratese all’esame del Montegranaro | Gara difficile il pubblico ci darà una mano

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) "Dobbiamo rimanere sempre concentrati e dare il massimo, poi giochiamo in casa dove possiamo contare sull’incitamento del". Alessio Vrioni, attaccante del 2004 della, è concentrato sul match di domenica quando alle 15 ilscenderà in campo all’Helvia Recina - Pino Brizi. "Finora – spiega la giovane punta – non abbiamo ancora parlato degli avversari, ma ci siamo concentrati su di noi, sulla necessità di mantenere la pazienza, di stare attenti perché ogniin Eccellenza nasconde delle insidie". Vrioni, cosa le hanno insegnato le stagioni in serie D a Senigallia? "Mi hanno aiutato a maturare, a crescere come giocatore e come persona. Sono stato bene in quei due anni". Quali sono gli obiettivi della società biancorossa da averla convinta a scendere di categoria? "La volontà di allestire una formazione competitiva per puntare al massimo".