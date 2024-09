Israele-Libano oggi Netanyahu parlerà all’Onu Nella notte intercettato missile Houthi su Tel Aviv

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) Roma, 27 settembre 2024 – E’ il giorno dell’intervento di Benjaminall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, e New York si prepara a far fronte alle proteste che si prospettano e che sono già in parte cominciate. I manifestanti che chiedono la fine del conflitto a Gaza hanno bloccato l’accesso alla stazione centrale della città mentre migliaia di persone si sono radunate sui gradini della Biblioteca pubblica di Manhattan e hanno poi marciato verso il Palazzo di Vetro, dove si sono uniti a un’altra protesta. Nel frattempo,è ancora bersaglio di raid aerei ‘incrociati’:, gli allarmi anti-missilistici hanno risuonato in tutta la regione centrale del Paese per via di un terra-aria proveniente dallo Yemen, poi. Le sirene hanno ripreso durante la mattina nel nord, nei pressi della città di Tiberiade.