Insalata di cetrioli di Ottolenghi

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 27 settembre 2024) Ingredienti: – cipolla rossa –– semi di coriandolo – yogurt bianco intero – ravanelli – limone – aneto – olio, sale, pepe – aceto di mele – menta o basilico secchi – aglio Preparazione:Tagliate la cipolla a julienne e unite sale e aceto in una ciotola. Lasciate riposare. Nel frattempo con un mattarello schiacciate grossolanamente ie con l’aiuto delle mani spezzate poi i pezzetti rimasti troppo grossi. Aggiungete il sale in una grossa ciotola in modo che lasciando riposare il tutto per 20 minuti circa possano perdere acqua. Intanto fate tostare per 30 secondi i semi di coriandolo in una padella calda. Sfruttate la stessa padella calda tolta dal fuoco per scaldare pochi secondi qualche cucchiaio di olio d’oliva che unirete poi con la menta secca. Mescolate in una ciotolina e lasciate riposare.