Giulia Penna a ‘Tale e Quale Show’ | Un programma che ti fa crescere

(Di venerdì 27 settembre 2024) Questo mese di settembre è iniziato, per, tra lezioni di canto, recitazione, coreografie e lunghe sedute in sala trucco. Il motivo? Fa parte del cast 2024 di Tale eShow, ogni venerdì in prima serata su Rai1 condotto da Carlo Conti. Varietà amatissimo dal pubblico – ha debuttato il 20 settembre con quasi il 20% di share –, lo show conferma la sua fortunata formula che fa incontrare sapientemente generazioni diverse. Tutte alle prese con l’interpretazione di personaggi differenti da sé. Tra i volti (e le voci) più freschi di questa edizione c’è la cantante romana, che nella prima puntata ha vestito i panni di Rose Villain. E si prepara nientemeno a calarsi in quelli di Taylor Swift. “Settembre è sempre stato un mese di ripartenze in generale per me. Non lo so, è un mese speciale”, ci spiega raccontandoci questa sua prima avventura in tv.