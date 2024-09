Giovane accoltellato e ucciso in zona stazione a Reggio condannato a 17 anni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerd√¨ 27 settembre 2024)Emilia, 27 settembre 2024 - Condanna a 17e mezzo per omicidio volontario aggravato dai futili motivi. Attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante contestata. √ą il verdetto deciso oggi per Hadi Trabelsi, il 23enne tunisino che, nella notte tra il 30 e il 31 maggio 2023, accoltell√≤ a morte nellail 18enne connazionale Mohamed Al√¨ Thabet. La Corte d'Assise, presieduta dal giudice Cristina Beretti, a latere Francesca Piergallini e i membri della giuria popolare, si √® ritirata in camera di consiglio a mezzogiorno ed √® uscita un paio d'ore dopo. L'evento tragico si svilupp√≤ a partire dalla colluttazione tra i due giovani in piazzale Europa dopo mezzanotte, per poi degenerare un paio di ore dopo con l‚Äôaccoltellamento in via Eritrea, dietro alle Poste.