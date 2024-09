Getafe | Álvaro Rodríguez entra per la prima volta in una lista nella quale rientra Nabil

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 27 settembre 2024) 2024-09-27 14:46:42 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca:potrebbe debuttare questo sabato con ilnel duello contro l’Alavés. L’ex giocatore del Real Madrid ha superato l’infortunio che gli ha impedito di fare la preseason e potrai avere i tuoi primi minuti contro la squadra del babazorro. Bordalás ha stilato l’elenco dei convocati in cuiil ‘Toro’ che completa così la squadra azzurra. L’uruguaiano sa già cosa vuol dire esordire inDivisione e segnare, dopo averlo fatto con il Real Madrid per mano di Ancelotti e ora cerca la consacrazione nell’élite in undove spera di poter dare una mano con il gol e diventare qualcuno di importante per mano di Bordalás.