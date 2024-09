G7 Agricoltura | Coldiretti ' arriva l' olio nuovo ma la produzione è a picco per la siccità'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) Siracusa, 27 set. (Adnkronos) - Lafa crollare ladell'd'oliva italiano con un calo atteso di circa il 32%. a causa della mancanza di pioggia e del caldo record che al Sud hanno colpito le maggiori regioni produttrici come la Puglia e la Sicilia. A lanciare l'allarme sono, Unaprol e Ismea, che hanno presentato al G7 dell'a Siracusa le stime 2024 per l'Uliveto Italia, in occasione del via alla raccolta scattata proprio in Sicilia con un anticipo di 15/20 giorni, principalmente a causa del caldo record che ha accelerato la maturazione, portando di fatto a fine settembre il primosulle tavole degli italiani. Presenti all'incontro David Granieri, vicepresidente nazionale die presidente Unaprol, Maria Chiara Zaganelli, direttore generale di Ismea, e Nicola Di Noia, direttore di Unaprol.