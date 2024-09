Formia torna l’iniziativa Puliamo il Mondo

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 27 settembre 2024), 27 settembre –il”, l’edizione italiana di “Clean up the World”, il più grande appuntamento di volontariato ambientale delportato in Italia nel 1993 da Legambiente, che ne ha assunto il ruolo di comitato organizzatore. L’appuntamento di quest’anno, che si terrà domenica 29 settembre dalle ore 10.00 nella spiaggetta e pinetina collocata nell’area portuale di Largo Paone, è promosso da Legambiente Circolo Comprensoriale Sud Pontino Aps e gode del patrocinio del Comune di, dei Parchi dei Monti Aurunci e della Riviera di Ulisse e si avvale della collaborazioni di comitati e associazioni del territorio. Centinaia di volontari armati di sacchetti e guanti saranno impegnati nella rimozione dei rifiuti abbandonati.