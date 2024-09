Finanza e Croce Rossa Dalla parte dei cittadini

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 27 settembre 2024) Un’iniziativa a beneficio del territorio natasinergia tra il Comando Provinciale della Guardia die il Comitato di Pistoia della, pensata per celebrare due importanti ricorrenze come il 250° anniversario della fondazione della Guardia die il 160° anniversario della fondazione dellaItaliana. Il tutto con l’obiettivo di condividere i valori fondanti delle due storiche istituzioni, ma anche di offrire un contributo concreto alla comunità locale attraverso la raccolta fondi per l’acquisto di una nuova ambulanza targata Cri. L’iniziativa "Solidarietà in movimento", presentata nella mattinata di ieri presso la sede delle Fiamme Gialle, si snoderà in due momenti principali. Il primo avrà luogo sabato 5 ottobre in piazza Del Duomo, quando si terrà la giornata del soccorso.