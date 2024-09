Enzo Paolo Turchi sbotta dopo il GF | Vi dovete fare gli affari vostri

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di venerdì 27 settembre 2024) Quella di ieri è stata una puntata decisamente intensa perche al Grande Fratello ha avuto un crollo ed ha parlato di faccende molto private e intime. Le tensioni per lui, però, sono proseguite anchela messa in onda, sta di fatto che il ballerino ha avuto uno screzio con Ilaria Clemente. L’errore di Ilaria Clemente verso Helena Prestes esta dimostrando di essere un uomo davvero genuino e spontaneo al Grande Fratello. Nella puntata di ieri si è aperto molto, cosa fatta anche nel corso di questi giorni con i suoi coinquilini. L’uomo va d’accordo quasi con tutti, eccetto che con una persona, ovvero, Helena Prestes. Tra i due non sembra esserci molto feeling, questo perchéè un po’ prevenuto nei riguardi della modella, reputandola non del tutto sincera.