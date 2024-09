Degrado in Bolognina Giornata di tensione Gli antagonisti in corteo sfidano il centrodestra

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 27 settembre 2024) e Mariateresa Mastromarino Scontro a distanza sulin, intorno a piazza dell’Unità. Da una parte il, che ha fatto un presidio insieme con i cittadini e i commercianti della zona, dall’altra i collettivi Cambiare Rotta, Cua, Plat, le associazioni democratiche e alcuni esponenti delle frange anarchiche. Quest’ultimi si sono uniti in, circa 200 persone, per protestare contro la manifestazione indetta da Ubcc e i partiti di opposizione, tra cui Fratelli d’Italia e Lega. Dalla Tettoia Nervi, passando per il Parco della Zucca fino a piazza dell’Unità, lo scontro sulla situazione dellaè andato avanti fino al tardo pomeriggio: "Il quartiere che viviamo – hanno detto i collettivi sfilando in– non è perfetto, ma i problemi non si risolvono con la militarizzazione delle piazze e delle strade. Ilè il fascismo che avanza".