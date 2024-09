Danzare per la vita il 30 ottobre la presentazione del Gran Soirèe di Balletto

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 27 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLunedì 30ore 10, presso la Sala Consiliare di Palazzo Mosti in via Annunziata Benevento, si terrà ladell’evento “per la”,di. Interverranno: Carmen Castiello, Direttrice artistica dell’evento, Carmen Coppola, Assessore alle politiche sociali del Comune di Benevento, Erminia Mazzoni, Presidente Rotary-Sezione di Benevento , Rossella Del Prete, Presidente FIDAPA Sezione di Benevento, Stefania Pavone, Presidente Lion’s Sezione di Benevento, Mariateresa Spina, Presidente Lion’s Arco Traiano, Carmelina Di Grezia, Presidente dell’associazione Amos Partenio per la prevenzione e progetti che sostengono l’iniziativa “Power of the Pink”, la forza del rosa, che insieme ad altri progetti sostengono le iniziative del Dottore Carlo Iannace.