Cos’è cosa farà e perché è importante la nuova Agenzia per l’underwater

(Di venerdì 27 settembre 2024) Risorse energetiche, minerali, alimentari e persino digitali, con il 98% del transito globale di informazioni che passa sott’acqua. La dimensione sottomarina è ormai riconosciuta quale ambiente strategico per il benessere delle società e per lo sviluppo economico del Paese. In questo settore “l’Italia intende giocare un ruolo di primo piano”, come ha sottolineato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo in videomessaggio al forum Risorsa Mare. l’evento, fortemente voluto dal ministro per le Politiche del mare, Nello Musumeci, a Palermo. Dal capoluogo siciliano, la premier aveva anche anticipato come la materia sarebbe stata disciplinata dal governo.