Cittadinanza veloce Mannheimer certifica l' ultimo suicidio del Pd | il sondaggio

(Di venerdì 27 settembre 2024) La sinistra promuove un'altra battaglia persa, quella delle cittadinanze veloci per i cittadini stranieri regolari. Mentre in molte zone d'Italia dieci anni di finta integrazione hanno contribuito a minare la sicurezza delle nostre città, il Pd scommette sul referendum per accorciare i tempi dellaper i migranti. Ma cosa ne pensano gli italiani? Ce lo dice Renatoche ha presentato, come tutti i giovedì, il suoEumetra nel corso di PiazzaPulita. Il sondaggista nel programma condotto da Corrado Formilgli parte dalle intenzioni di voto che rispetto a sette giorni fa non subiscono grossi scossoni. "Questa settimana abbiamo un abbassamento di Fratelli d'Italia che rimane attorno al 30%", una "soglia psicologicamente importante", spiega, "il PD è stabile sul 23% e il MoVimento 5 Stelle, malgrado le fratture interne, rimane sul 12%".