Chi me li dà i soldi Soumahoro? Capezzone stronca il delirio green dell’esponente di Ultima Generazione video

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 27 settembre 2024) Danielecontro Riccardo Mercati, esponente di “” è uno di quei momenti da non perdere. Si parla dia 4 di Sera, di norme europee, di proteste e blocchi stradali. Il dl sicurezza che inasprisce le pene per chi blocca la circolazione delle persone ha dato alla testa agli eco-vandali e alla sinsitra. Che -per carità- non vuole vedere leso il loro diritto di manifestare, infischiandosene delle conseguenze di questi blocchi stradali. Ma anche fregandosene delle spese folli che le famiglie dovranno accollarsi per sostenere le norme che verranno sulla case e sulle auto. A un Mercalli confuso risponde un direttore editoriale di Libero spumeggiante e concreeto. “Facciamo una cosa. Ho battuto la testa questa sera: Greta Thunberg mi ha convinto, metto le treccine come Greta e voglio essere tutto. Allora facciamo le cose”.