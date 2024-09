Calcio a 5 Serie C1 e C2 programma e arbitri della 1^ giornata

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di venerdì 27 settembre 2024) In C1, solo il Pietralacroce gioca in trasferta, impegni casalinghi per Chiaravalle e Cerreto d’Esi. Le partite più interessantiC2 sono Avenale-Osimo Five, Castelbellino-Verbena e Real Fabriano-Acli Villa Musone VALLESINA, 27 settembre 2024 – Ora si fa sul serio. Iniziano oggi, venerdì 27 settembre, i campionati diC1 e C2 dia 5. InC1, stasera gioca il Pietralacroce in casa del Montelupone. Domani, invece, sarà il turno di Cerreto d’Esi e Chiaravalle, impegnate davanti al pubblico amico rispettivamente contro Cagli e Amici del Centro Sportivo Mondolfo, per un remake dello spareggio diC2passata stagione. Nel girone A diC2 di questa stagione oggi abbiamo solo due derby provinciali: Castelbellino-Verbena Ancona e Ciarnin Senigallia-Dinamis Falconara.