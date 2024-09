Autonomia Differenziata | due forze in contrasto sul Futuro dell’Italia

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 27 settembre 2024) Una Battaglia Politica tra Centrodestra e Centrosinistra: Le Firme per il Referendum e le Preoccupazioni sulle Disuguaglianze Territoriali L’Italia si trova attualmente in una fase di intenso dibattito politico riguardo l’, una questione che sta generando forti tensioni tra ledi centrodestra e centrosinistra. Le due fazioni sembrano viaggiare lungo binari paralleli, senza intenzione di arrestare la loro corsa. Da un lato, il centrodestra – unito nella sua quasi totalità – preme per dare attuazione alla nuova legge sull’. Questo approccio è sostenuto da una maggioranza che ha annunciato la convocazione del tavolo Stato-Regioni per il 3 ottobre, un passo importante verso l’implementazione della legge. Dall’altro lato, il centrosinistra sta preparando un blitz per contrastare la legge.