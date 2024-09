Arsenal – Leicester City – pronostico formazioni notizie sulle squadre

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di venerdì 27 settembre 2024) Dopo le vittorie contrastanti in EFL Cup a metà settimana,si incrociano nella sfida di Premier League di sabato 28 settembre all’Emirates Stadium. Mentre i Gunners hanno demolito il Bolton Wanderers per 5-1 mercoledì sera, i neopromossi ospiti hanno avuto bisogno di alcuni eroismi del portiere per superare la linea contro il Walsall. Il calcio di inizio diè previsto alle 16 Anteprima della partitaa che punto sono le dueI bambini sono stati più che bene per Mikel Arteta mercoledì sera, dove la visita del Bolton Wanderers, squadra di League One, per la EFL Cup ha visto il manager dell’schierare quattro adolescenti che non erano ancora nati quando i Gunners giocarono la loro prima partita non competitiva all’Emirates Stadium.