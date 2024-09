Andrea Piscina processo con rito immediato per l’ex conduttore radiofonico accusato di pedofilia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) È stato disposto ilcon– con il quale si salta l’udienza preliminare – per, arrestato lo scorso 13 giungo per produzione di materiale pedopornografico e violenza sessuale nei confronti di minori. Il 25enne, stando alle indagini, adescava i ragazzi tramite social utilizzando profili e nomi falsi, come Alessia, Anna e Sara. A prendere la decisione, la gip Tiziana Landoni, accogliendo la richiesta del pm di Milano Giovanni Tarzia, che ha coordinato le indagini del Nucleo specializzato sui crimini informatici della Polizia locale. Più di mille foto nel cellulare – A dare il via all’inchiesta era stata la denuncia della madre di un ragazzino che frequentava la polisportiva di cui l’era allenatore.