Xbox Tokyo Game Show 2024 tutti i giochi gli annunci ed i trailer del 26 Settembre

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di giovedì 26 settembre 2024) Si è concluso da poche ore il nuovo evento diorganizzato in occasione del, dove Microsoft ha presentato svariati nuoviplay,ando inoltre contestualmente anche non poche novità eddiprovenienti da tutta l’Asia ed oltre in arrivo su consolee PC. Diamo un’occhiata qui sotto aglieffettuati dal colosso di Redmond durante l’Broadcast (grazie adWire): Immortal Pillars per Age of Mythology: Retold World’s Edge ha offerto un’occhiata iniziale alla prima espansione in arrivo su Age of Mythology: Retold, Immortal Pillars. Questa nuova espansione darà vita ai miti e alla maestosità della Cina con un pantheon completamente nuovo di dei, unità mitologiche, poteri divini e una nuovissima campagna avvincente ispirata alle storie della mitologia cinese.