Usa uragano Helene avanza verso la Florida | si teme una catastrofe

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di giovedì 26 settembre 2024) L’, in rapida evoluzione, stando attrail Golfo del Messicola, minacciando un’ondata di tempesta nelle zone nord-occidentali dello Stato americano, oltre a venti, piogge e inondazioni improvvise per centinaia di chilometri nell’entroterra. Si prevede chesarà undi categoria tre o superiore quando atterrerà sulla costa della. Per ora l’allertae l’allerta alluvione si estende fino alla Georgia centro-meridionale. I governatori di, Georgia e Carolina del Nord e del Sud hanno dichiarato lo stato di emergenza. Meteorologi: “Tempesta catastrofica, scenario da incubo” Il Servizio meteorologico Nazionale di Tallahassee ha previsto una tempesta che potrebbe essere particolarmente “catastrofica e pericolosa per la vita” nella baia Apalachee della