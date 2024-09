Tennis Jannik Sinner | ATP Finals e Davis sono due obiettivi importanti Ho cambiato qualcosa al servizio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 26 settembre 2024)farà il suo esordio quest’oggi da campione in carica nell’ATP 500 di Pechino. Un torneo che lo scorso anno ha decisamentela carriera dell’altoatesino, perchè da quel successo sul cemento cinese non si è più fermato. Una scalata vertiginosa verso la posizione numero uno della classifica mondiale, vincendo prima la Coppae poi i successivi due titoli Slam all’Australian Open e allo US Open. Il numero uno del mondo ha rilasciato un’intervista all’ATP, cominciando proprio dalle sue emozioni di tornare a Pechino un anno dopo: “felice di essere qui. Questo è un torneo molto speciale per me. L’anno scorso qui ho iniziato a giocare bene, finendo poi la stagione in maniera decisamente positiva. Cercherò di ritrovare le stesse sensazioni durante le fasi di allenamento, ma non vedo l’ora di scendere in campo.