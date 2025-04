L8217Atalanta maltratta il Bologna e si riprende il terzo posto in classifica Retegui e Pasalic decisivi

Retegui e Pasalic in 20 minuti per chiudere il discorso contro il Bologna. L'Atalanta col doppio vantaggio ha amministrato il resto del match, riuscendo a strappare un successo che vale il sorpasso alla Juventus in classifica, dove la Dea si è ripresa il 3° posto. Leggi su Fanpage.it Sono bastati i gol diin 20 minuti per chiudere il discorso contro il. L'Atalanta col doppio vantaggio ha amministrato il resto del match, riuscendo a strappare un successo che vale il sorpasso alla Juventus in, dove la Dea si è ripresa il 3°

