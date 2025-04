Lettera43.it - Europei di corsa su strada, Iliass Aouani medaglia d’oro nella maratona maschile

Dopo i trionfi di Nadia Battocletti e della squadra10 km, terzo oro per l’Italia aglisuin corso a Lovanio in Belgio.ha vinto lacon il tempo di 2h09:05, battendo tre israeliani: Gashau Ayale (2h09’08”) superatovolata, il vicecampione mondiale Maru Teferi, bronzo in 2h09’17”, e Haimro Alame, quarto con 2h09’27”. Per l’Italia è il sesto oro europeo, pià primatista nazionale (2h07:16 nel 2023 a Barcellona), è nato in Marocco e si è trasferito con la famiglia in Italia quando aveva appena due anni: ne compirà 30 a settembre.Italy’s newest marathon champion!judges it perfectly to win gold at the European Running Championships in 2:09:05! #BrusselsLeuven2025 #RunWithTheChampions pic.twitter.com/2USVO0vqzA— European Athletics (@EuroAthletics) April 13, 2025Poco prima Battocletti aveva trionfato10 km femminileIl trionfo diè arrivato poco dopo quello di Nadia Battocletti10 km donne.