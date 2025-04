Atalanta Bologna 2 0 la Dea torna al terzo posto

Atalanta si aggiudica la sfida Champions con il Bologna, battuto per 2-0 a Bergamo. Nel lunch match, valido per la 32esima giornata di Serie A, gli uomini di Gian Piero Gasperini passano in vantaggio al 3? con Mateo Retegui e raddoppiano al 21? con Pasalic.S’interrompe la serie positiva dei rossoblù che falliscono la chance di sorpasso sui bergamaschi e restano a 57 punti. Prima vittoria dopo tre sconfitte per la Dea che ri-scavalca la Juventus in classifica, tornando al terzo posto con 61 punti. Lapresse.it - Atalanta-Bologna 2-0, la Dea torna al terzo posto Leggi su Lapresse.it L’si aggiudica la sfida Champions con il, battuto per 2-0 a Bergamo. Nel lunch match, valido per la 32esima giornata di Serie A, gli uomini di Gian Piero Gasperini passano in vantaggio al 3? con Mateo Retegui e raddoppiano al 21? con Pasalic.S’interrompe la serie positiva dei rossoblù che falliscono la chance di sorpasso sui bergamaschi e restano a 57 punti. Prima vittoria dopo tre sconfitte per la Dea che ri-scavalca la Juventus in classifica,ndo alcon 61 punti.

Potrebbe interessarti anche:

Atalanta Bologna : dove vederla - orario e probabili formazioni

Coppa Italia - impresa Bologna : batte l’Atalanta grazie a un gol di Castro e vola in semifinale

Coppa Italia - il Bologna elimina l'Atalanta e vola in semifinale : crollano le quote del trionfo rossoblù

Ne parlano su altre fonti Serie A: alle 12.30 Atalanta-Bologna, alle 15 Verona-Genoa e Fiorentina-Parma, alle 18 Como-Torino - Aggiornamento del 13 Aprile delle ore 01:31. Atalanta-Bologna LIVE: il risultato in diretta della partita di Serie A 2024-2025. Live Atalanta - Bologna - Serie A: Punteggi & Highlights Calcio - 13/04/2025. Atalanta-Bologna 2-0: gol di Retegui e Pasalic, Dea terza. DIRETTA Serie A, Atalanta-Bologna: le formazioni Ufficiali LIVE. Si interrompe la striscia di risultati positivi del Bologna: l’Atalanta vince 2-0.

Nota di msn.com: Serie A, Atalanta-Bologna 2-0: Retegui e Pasalic rilanciano la Dea - Dopo tre sconfitte di fila, l'Atalanta torna a correre in zona Champions. Nella 32.ma giornata di Serie A la squadra di Gasperini vince 2-0 lo scontro diretto col Bologna e difende il terzo posto port ...

Si apprende da sport.sky.it: Atalanta-Bologna 2-0: video, gol e highlights - Retegui apre la partita dopo appena tre minuti sul cross di Bellanova, Pasalic raddoppia al 21' su cross dello stesso Retegui. Dopo tre ko di fila l'Atalanta torna a vincere e conferma il terzo posto ...

Segnala msn.com: Atalanta-Bologna 2-0 LIVE: Carnesecchi dice no a Dominguez, che rischio per Ravaglia - Atalanta-Bologna, gara valevole per la 32esima giornata di Serie A GOAL E AZIONI SALIENTI 57` - Ravaglia esce fuori dall`area di rigore per ...