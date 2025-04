Musetti si arrende ad Alcaraz in finale a Montecarlo

Montecarlo (MONACO) - Niente da fare per Lorenzo Musetti. Il 23enne carrarino vince il primo set ma Carlos Alcaraz rimonta e si aggiudica per 3-6, 6-1, 6-0 il "Rolex Monte-Carlo Masters", primo Atp 1000 sulla terra battuta della stagione

