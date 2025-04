Fugge e abbandona lo scooter 22enne bloccato aggredisce i carabinieri

Fugge alla vista dei carabinieri, bloccato mentre scappa viene trovato in possesso di droga e soldi. Così è finito agli arresti un giovane di 22 anni a Sezze. Tutto è accaduto l'altra notte nel centro lepino mentre i militari della locale stazione stavano effettuando un'attività di controllo.

