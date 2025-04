Inaugurata una nuova casa del acqua davanti al mercato

casa dell’acqua per il municipio III. Si trova davanti al mercato di viale Adriatico e, a inaugurarla, è stato il minisindaco Paolo Marchionne insieme a Francesco Barbaro, responsabile Rapporti e tutela del territorio di Acea Ato 2, e ai bambini della scuola primaria Montessori di viale. Romatoday.it - Inaugurata una nuova casa dell'acqua davanti al mercato Leggi su Romatoday.it Unaper il municipio III. Si trovaaldi viale Adriatico e, a inaugurarla, è stato il minisindaco Paolo Marchionne insieme a Francesco Barbaro, responsabile Rapporti e tutela del territorio di Acea Ato 2, e ai bambinia scuola primaria Montessori di viale.

Potrebbe interessarti anche:

Inaugurata a Roma una nuova Casa AIL : "Residenza Oriana Daniello"

Inaugurata a Novara Casa Fregonara - la nuova comunità alloggio di Anffas

Inaugurata la nuova casa “Prove di volo” per ragazzi autistici di Sonda Coop

Ne parlano su altre fonti Questa domenica l’inaugurazione della nuova “Casa dell’acqua”. Sito Istituzionale | Colosseo, inaugurata Casa dell'Acqua. Casa dell’acqua, nuova inaugurazione: con il Giubileo ne arrivano 12. Torre del Greco: inaugurata la nuova Casa dell’Acqua. San Giuliano Terme: inaugurata la nuova casa dell'acqua nel centro commerciale Valle delle Fonti. Inaugurazione della Casa dell’Acqua a Giovinazzo: un progetto all’insegna dell’ecosostenibilità.

primasaronno.it comunica: S'inaugura la nuova Casetta dell'Acqua - L'inaugurazione ufficiale è fissata per domani, sabato, alle 10.30, e si terrà in Piazza, all'angolo tra via Diaz e via Bambergi.

monza-news.it comunica: BrianzAcque, inaugurata una nuova casetta dell'acqua: ecco dove - in collaborazione con l’Amministrazione Comunale. La struttura, posizionata all’incrocio tra via Cesare Battisti e via Carlo Bestetti, rappresenta un ulteriore passo verso la promozione di un consumo ...

oggitreviso.it riferisce: Inaugurata la nuova casetta dell’acqua a Volpago del Montello - VOLPAGO DEL MONTELLO - È stata inaugurata ieri mattina la nuova casetta dell’acqua nel Parco Ottorino Stefani di Volpago del Montello. L’evento ha visto la partecipazione delle autorità ...