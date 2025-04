Accoltella e tenta di uccidere un giovane fuori da un locale poi perde un documento

Accoltellato all’esterno di un locale nella zona nord di Trento. L’aggressione, avvenuta per motivi ancora da chiarire, ha richiesto l’intervento immediato delle pattuglie della Polizia di Stato, allertate dal 118 in. Trentotoday.it - Accoltella e tenta di uccidere un giovane fuori da un locale, poi perde un documento Leggi su Trentotoday.it Nella notte tra sabato e domenica, un cittadino colombiano di 27 anni è statoto all’esterno di unnella zona nord di Trento. L’aggressione, avvenuta per motivi ancora da chiarire, ha richiesto l’intervento immediato delle pattuglie della Polizia di Stato, allertate dal 118 in.

Potrebbe interessarti anche:

Tenta di uccidere un uomo a coltellate - che finisce in fin di vita : arrestato per tentato omicidio

Sangue e paura in Bolognina. Tenta di rapinare una negoziante. E l’accoltella : ferita a una mano

Tenta di uccidere il marito a colpi di forbici in casa. Lui è grave - lei viene arrestata e ha un malore

Ne parlano su altre fonti Accoltella e tenta di uccidere un giovane fuori da un locale, poi perde un documento. Tenta di uccidere l’ex fidanzata. Colpita con un coltello da cucina. La vittima: "Sono sotto choc". Macerata, 23enne accoltella i genitori e poi tenta il suicidio. Prende a pugni la madre e tenta di uccidere la sorella accoltellandola all'addome: 20enne arrestato. Notte di sangue a Lecce, 17enne accoltella 19enne: arrestato per tentato omicidio pluriaggravato. Un 23enne accoltella i genitori poi tenta il suicidio.

Nota di fanpage.it: Accoltella coetaneo per un debito, arrestato per tentato omicidio 15enne a Frascati - È stato arrestato il quindicenne che ieri sera ha accoltellato un coetaneo a Frascati, alle porte di Roma, per un debito di soldi ...

Si apprende da msn.com: Frascati, gravissimo il 17enne accoltellato al cuore. La cugina: «Lo volevano uccidere» Arrestato un coetaneo - «Una coltellata al cuore, una sola ma come si fa? Come si fa a credere possibile una cosa del genere? Lo voleva uccidere per colpirlo direttamente al cuore?», è scioccata ...

Segnala sorrentopress.it: Vico Equense. Accoltella 20enne che tenta un approccio con la sua fidanzata, arrestato per tentato omicidio - Poco prima il 30enne del posto e già noto alle forze dell’ordine Antonio Volpe, pare avesse aggredito la giovane vittima con il manico di un ombrello colpendolo ripetutamente al volto e alla testa ...