ROH: Tony Khan annuncia l'arrivo di un nuovo titolo femminile

Ieri notte dopo la fine di AEW Collision si sono tenuti i tapings per i prossimi tv show ROH. Poco prima dell’inizio delle registrazioni,ha fatto il suo ingresso in scenandodi unper la categoriaROH, si tratta del ROH Women’s Pure Championship. Cintura alla mano,ha spiegato quando sarà incoronata la prima campionessa.ROH Women’s Pure TitlePoco prima dell’inizio dei tapings per i prossimi tv show,hato l’introduzione del ROH Women’s Pure Title. Stando alle informazioni in circolazione la prima campionessa dovrebbe essere incoronata a ROH Supercard Of Honor del prossimo 2 maggio ad Atlantic City, New Jersey. Probabilmente sarà indetto un torneo. In questo modo la ROH avrà tre titoli femminili, il ROH Women’s World Title, il ROH Women’s TV Title e appunto il ROH Women’s Pure Title.